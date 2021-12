Une nouvelle Radio Week en janvier 2022

La prochaine RadioWeek sera consacrée à l'audience sous toutes ses coutures : audience hertzienne, audience numérique au sens large, audience des podcasts... Et à chaque jour, son thème : l’audience mondiale (le lundi 17), l’audience nationale (le mardi 18), l’audience régionale (le mercredi 19), l’audience locale (le jeudi 20) et l’audience de marques (le vendredi 21). Une opportunité pour moins comprendre les outils, mieux aborder les résultats et mieux élaborer ses stratégies.Toutes les sessions seront diffusées en direct puis disponibles instantanément en replay. Le programme des 5 journées sera progressivement dévoilé et mis en ligne sur le site de l'événement : radio-week.com