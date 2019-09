Une mariage à l'anglaise pour France Musique et BBC Radio 3

L'émission "Générations France Musique, le live" sera diffusée le vendredi 11 octobre de 18h à 20h en public et en direct du Théâtre de l’Alliance Française à Paris (France Musique bouleverse ainsi sa grille pour l’occasion) et l'émission "In Tune", le samedi 12 octobre de 16h à 18h en direct des studios de la BBC à Londres.

Une opération en partenariat avec l’Institut Français et le Bureau Export. Chaque émission proposera son plateau d’artistes français et britanniques pour des prestations musicales reflétant la diversité des talents de part et d’autre de la Manche.