Une conférence sur le DAB+ à Rennes

Cette conférence réunira "les acteurs du territoire qui ont joué un rôle-clé dans l’avènement de ce nouveau mode de diffusion de la radio, devenu aujourd’hui une norme mondiale". Plusieurs professionnels français et étrangers partenaires de cette épopée (Nicolas Curien, Jean Marc Dubreuil, Jérôme Hirigoyen, Charles-Emmanuel Bon, Prune de La Fage...) expliqueront le fonctionnement de cette technologie et évoqueront le présent et l’avenir de la radio.La conférence est proposée par l'association A3C7 , en partenariat avec la ville de Cesson-Sévigné et Rennes Métropole. Elle se déroulera le mardi 9 janvier 2024 à partir de 14h à l'Hôtel de Rennes Métropole.Infos et inscriptions : ICI