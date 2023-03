Un nouvel hors-série consacré à l'habillage

Brandy est un groupe de consultants radio et de producteurs de sons qui croient fermement en la puissance d’un habillage sonore unique et musical. L’agence collabore avec plusieurs marques médias de référence, principalement en France, en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.Depuis quelques années, l’intelligence artificielle (IA) vocale a commencé à faire de sérieuses et flagrantes percées dans plusieurs domaines différents, et le secteur de l’interprétation vocale 100% humaine ne fait pas exception. Aux États-Unis et dans toute l’Europe, les services vocaux utilisant l’IA vocale sont de plus en plus nombreux, ce qui soulève la question suivante : finiront-ils un jour par remplacer complètement les voix off humaines ?À l’heure où les studios de production proposent toujours plus de contenus “personnalisés” aux radios du monde entier, la diversification passe par la production propre. Mais cela n’est pas forcément à la portée de tous. Toutes les radios ne sont pas à la recherche d’une identification qui les démarque.