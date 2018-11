Un "RFM Music Live" à La Grande Motte

Ce 15 novembre, plusieurs artistes donnent rendez-vous au auditeurs de RFM au Pasino de La Grande Motte pour une nouvelle édition du RFM Music Live. Ce concert sera diffusé, en direct et en intégralité, sur la page Facebook de RFM, à partir de 20h30. Sur scène : Zazie, Kendji Girac, Jenifer, David Hallyday, Alex Hepburn et Jacob Banks. Le lendemain, la matinale de RFM s'invitera au Café Joseph de Montpellier. Entre 6h et 9h30, Elodie Gossuin, Albert Spano et Marc-Antoine Le Bret y animeront leur émission en direct accompagnés de plusieurs artistes du RFM Music Live, à l'instar de Zazie, David Hallyday et Alex Hepburn.