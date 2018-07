Un "France Bleu Live" avec Amir et Louane à Valence

Au programme le 20 juillet, Amir avec des extraits de son album "Addictions", album de platine, dont "Les Rues de ma peine", "J’ai cherché", "États d’amour"… et Louane avec des extraits de son 2e album, "Louane", triple album de platine (plus de 300 000 exemplaires vendus) , parmi lesquels "Si t’étais là", "Immobile", "On était beau"… Et en première partie Théo, un auteur compositeur drômois, guitariste et accordéoniste, dont les textes dénoncent avec bienveillance les petits travers de notre société. Il sera accompagné par trois musiciens.

La soirée sera retransmise sur les 44 stations locales de Radio France.