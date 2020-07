ULYS l'application de VINCI Autoroutes choisit Bloom, la radio des enfants

Sur la route des vacances, le jeune public peut ainsi retrouver les podcasts de "Bloom, la radio des enfants" directement dans l’application ULYS : "Les aventures de Jojo & Lili," créées en exclusivité pour Ulys par Bloom, "L’aile cassée", "SOS abeilles en danger" et "Salade empoisonnée", l'histoire des deux hérissons de la célèbre Agence Sauve Qui Pique qui ont du pain sur la planche pour aider les animaux de la forêt."Nous sommes très heureuses et fières de cette collaboration qui débute avec Vinci Autoroutes, puisque c'est sur la route qu'est née Bloom la radio des enfants. C'est là que nous est apparue l'évidence d'un divertissement intelligent et enrichissant pour les enfants, loin des écrans, c'est là que, pour la première fois, nous avons eu envie de les faire rêver, les oreilles en éveil et les yeux grands ouverts sur le monde" explique l'équipe de Bloom.