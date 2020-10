Trace choisit Molotov Solutions pour développer sa plateforme OTT

TracePlay offre plus de 25 chaînes en direct, 100 chaînes de radios et quelque 1 000 heures de contenus à la demande. La plateforme sera distribuée dans 180 pays, notamment en Afrique, Europe et Amérique du Nord et du Sud. Dès son lancement, prévu au printemps 2021, elle sera disponible en français, anglais et portugais. Trace bénéficiera d'une suite applicative complète fournie par Molotov Solutions et fondée sur la technologie de la plateforme grand public Molotov TV, qui a déjà séduit plus de 12 millions d'utilisateurs en France grâce à ses atouts.