La matinale de France Inter à suivre sur la plateforme Molotov

France Inter développe ainsi sa stratégie de conquête de nouveaux publics et diversifie son offre en intégrant l’expérience télé que propose Molotov à ses 12 millions d’utilisateurs. Fondée par Jean-David Blanc (créateur d’AlloCiné) et Pierre Lescure (fondateur de Canal+), Molotov est une plateforme de distribution OTT qui veut révolutionner l’accès à la télévision, disponible sur tous les écrans et appareils connectés (TechCrunch). Molotov offre une expérience associant dans une même interface les programmes linéaires et non-linéaires de plus de 180 éditeurs et chaînes de télévision. Molotov compte après seulement 4 années d’existence près de 12 millions d’utilisateurs enregistrés, devenant ainsi le leader français de la distribution de programmes en streaming