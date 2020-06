Lancement de la radio Trace FM au Sénégal

La radio Trace a vocation à être progressivement disponible sur tout le territoire sénégalais en bande FM. En complément de sa programmation musicale, Trace diffuse des émissions culturelles et des concerts exclusifs. Véritable reflet de la diversité culturelle et de l’expression musicale sénégalaises, Trace est bilingue et propose ses programmes en wolof et en français. Cette nouvelle radio FM porte à 21 le nombre de chaînes de télévision et de radios FM éditées par le groupe Trace en Afrique. Au Sénégal, la radio Trace bénéficiera de synergies éditoriales et commerciales avec la chaîne TV locale Trace Afrikora qui se positionne comme n°1 sur la musique et la culture urbaine mandingue et déjà regardée tous les mois par près de 10 millions de téléspectateurs.