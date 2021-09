Tours : "Chaud devant" aux Assises du journalisme

L'entrée aux Assises est gratuite mais soumise à la présentation d'un Pass sanitaire (pour les plus de 18 ans) et pour tous, au respect des gestes barrières. Pour les personnes non vaccinées, un test PCR négatif datant de moins de 48 heures sera accepté, accompagné d'une pièce d'identité. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se rendre à Tours, les ateliers et débats seront retransmis en direct et en différé sur la chaîne YouTube des Assises et sur journalisme.com Des navettes filbleu gratuites seront à votre disposition pour vous rendre à la 14e édition des Assises Internationales du Journalisme. Elles offriront chaque jour une liaison entre la Gare de Tours et le MAME. Les Lignes de bus 3 A et 3B sont aussi accessibles et se prennent devant la Gare de Tours.