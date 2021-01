Téléchargez un nouvel hors-série sur la publicité

En seulement quatre ans d'existence, Contact FM Publicité poursuit son développement. Forte de son offre, la régie commercialise aujourd'hui cinq radios : Contact FM, RDL et Mona FM dans les Hauts-de-France et Champagne FM et Contact FM Marne dans le Grand Est.Le podcast est l’une des activités audio les plus dynamiques. Il émane de stations de radio, marques de presse, chaînes TV, acteurs dédiés. Le podcast séduit des adeptes de l’audio cherchant un contenu correspondant à leurs aspirations. Un public croissant écoute ces programmes dont l’offre se développe.Le Club des Annonceurs est le premier think tank d’innovation des dirigeants de marques en France. Depuis 30 ans, Le Club impulse une dynamique d’agitateur dans son écosystème et fédère en proximité individuelle les dirigeants de marques. Think tank créatif, il éclaire et décrypte les mutations métiers pour faire des marques des leviers d’engagement et d’efficacité. Il aide les annonceurs à trouver leurs repères. Présentation et décryptage avec Karine Tisserand, directrice générale du Club.