Téléchargez le n° 151 de La Lettre Pro de la Radio

Depuis quelques mois, les stations de radio canadiennes C105 de Saint-Jean, C98 de Halifax, C93 de Miramichi et C90 de Fredericton ont un nouveau directeur général en la personne de Laurent de Lavenne. Celui qui fut tour à tour animateur, responsable des réseaux sociaux des radios CHQC, CJPN et CKMA a ensuite pris la direction générale adjointe en 2021 de C Médias avant son nouveau poste depuis quelques mois. Un changement qui en amène d’autres avec pour but affiché de faire rayonner au maximum les quatre stations communautaires autour de la culture francophone et acadienne des maritimes. Rencontre et découverte du projet avec son nouveau directeur général.L’arrivée du DAB+ a été une opportunité de se lancer pour les nouveaux acteurs, mais aussi de se diversifier pour les acteurs déjà autorisés. Les radios “DAB+ natives” sont très éclectiques. La Lettre Pro de la Radio vous propose de les découvrir tout au long de l’année.Le Figaro poursuit son développement multimédia. Après les interviews en vidéo sur son site Internet et la création de podcasts, le groupe de presse investit le marché de la radio. Adossée au Groupe SECOM, Figaro Radio est déjà diffusée en DAB+ à Paris, Marseille et Nice.