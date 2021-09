Téléchargez le 135e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Euradio, première radio européenne de France, associative et indépendante, qui diffuse depuis mai 2007 en FM sur 101.3 dans la région de Nantes, puis désormais en DAB+ dans de nombreuses villes – Lille, Lyon, Strasbourg, La Roche-sur-Yon, Le Havre, Nantes, Pornic, Rouen, Saint-Nazaire, Paris, Marseille, Nice, Bordeaux et Toulouse – a dû effectuer en 2017 une véritable transition pour développer un réseau de stations locales, revoir tout le système de diffusion et choisir les technologies les plus performantes, notamment celles de WorldCast Systems, AEQ, SOUND4 et AETA.Depuis le 23 août dernier, ses journées commencent encore un peu plus tôt qu’auparavant, mais cela ne semble pas le gêner outre mesure puisque, comme il le confiait il y a quelques jours, Jérôme Florin est “excité” à l’idée de prendre les manettes de RTL Petit Matin en lieu et place de Julien Sellier parti à la conquête de la tranche du début de soirée. Après près de 20 ans de présence dans les locaux de RTL, le voici désormais titulaire d’une tranche “solide” dans laquelle il va s’atteler à poser progressivement sa patte.