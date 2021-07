Téléchargez le 134e numéro de La Lettre Pro de la Radio

Le SwissRadioDay est de retour en présentiel !

Après une édition 2020 "online", le SwissRadioDay 2021, organisé par RadioEvents GmbH, accueillera animateurs, producteurs, décideurs et passionnés de radio le 26 août à Zurich. Près de 400 visiteurs sont attendus au cours d'une journée tournée vers l'innovation et les rendez-vous professionnelles.



Les podcasts anglés d’Engle

Engle, studio international de création et de production de podcasts, possède déjà à son catalogue de nombreuses créations originales multilingues très différentes les unes des autres. Cet entretien croisé entre Jérôme Alquier et François Cusset nous plonge dans l’essence même de cette jeune société qui se démarque des autres par une qualité de production, un souci du détail et des projets "en phase" et "hors phase" avec le marché. Alors si vous ne saviez pas, maintenant vous allez savoir.



HyperLab #11 : l’agrément des auditeurs aux nouveautés musicales

Les nouveautés et les récurrents qui affichent au maximum 4 semaines de diffusion en radio et plus de 50 diffusions hebdo dans la semaine du 28 mai au 3 juin 2021. 29 titres sélectionnés depuis les panels thématiques Top 60 de Yacast (Dance, Groove, Pop-Rock, Rap et Variété). Une enquête HyperWorld...