Téléchargez le 118e numéro de La Lettre Pro de la Radio

La radio et l'Audio Digital tiennent salon

Dans moins d'un mois, les 23, 24 et 25 janvier 2020, la Grande Halle de la Villette accueillera, pour la 5e année consécutive, une nouvelle et 16e édition du Salon de la Radio et de l'Audio Digital. Événement inscrit dans la saison radiophonique européenne, ces 3 journées permettent, comme chaque année, de prendre le pouls de l'industrie.



De l'Allemagne à la Chine, de l'application au DRM

Pendant que la Chine a fait le choix de développer le DRM avec l'Institut allemand Fraunhofer IIS, Deutschlandradio mise sur son application pour smartphone Dlf Audiothek. Lancée il y a deux ans, Dlf Audiothek (pour Android et iOS) permet aux utilisateurs d'écouter les contributions et les flux live des trois programmes : Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur et Deutschlandfunk Nova.



La hotte de Noël de La Lettre Pro de la Radio

Parce qu’au dernier moment, il nous manque toujours LA bonne idée qui fera mouche pour gâter un proche, un ami ou même un collègue, La Lettre Pro de la Radio a fouillé les boutiques en ligne et sélectionné pour vous dix idées de cadeaux originaux à déposer au pied du sapin.