Tech focus par RedTech Magazine



L'OPTIMOD-PCN1600 D'ORBAN REGORGE DE PRESETS

Orban déclare avoir conçu l'OPTIMOD-PCn1600 pour tous ceux qui ont besoin d'une solution de traitement audio flexible et évolutive basée sur un logiciel. Les utilisateurs décident du nombre de processeurs audio dont ils ont besoin – le logiciel est fourni avec plusieurs préréglages d'usine. Les opérateurs choisissent le son approprié à leur objectif et ajustent les préréglages d'usine pour affiner le traitement audio en conséquence. Outre la fonction de traitement en direct, OPTIMOD-PCn1600 permet également le traitement par lots, ce qui en fait un excellent choix pour les services audio à la demande tels que les podcasts. Orban ajoute que l'OPTIMOD-PCn1600 fournit un son cohérent et bien produit grâce à la correction de l'asymétrie de phase, à l'amélioration stéréo, au contrôle automatique intelligent du gain, à l'égalisation, au contrôle du gain multibande, au contrôle du niveau de crête et au contrôle automatique intelligent de l'intensité sonore. Le contrôle subjectif de l'intensité sonore incorpore les concepts contemporains de "l'intensité sonore cible", y compris ceux spécifiés dans l’EBU R128 et l’ATSC A/85, l'algorithme de mesure de l'intensité sonore ITU-R BS.1770 le plus récent et l'appareil de mesure de l'intensité sonore et le contrôleur de l'intensité sonore Orban-CBS Labs de troisième génération. L'OPTIMOD-PCn1600 fonctionne comme un service Windows.

Service sur son ordinateur hôte, il démarre donc automatiquement avec Windows et fonctionne en arrière-plan. L'installation conviviale se fait à l'aide du logiciel PC Windows inclus.



Distribué en France par Eurocom

Infos :





Orban déclare avoir conçu l'OPTIMOD-PCn1600 pour tous ceux qui ont besoin d'une solution de traitement audio flexible et évolutive basée sur un logiciel. Les utilisateurs décident du nombre de processeurs audio dont ils ont besoin – le logiciel est fourni avec plusieurs préréglages d'usine. Les opérateurs choisissent le son approprié à leur objectif et ajustent les préréglages d'usine pour affiner le traitement audio en conséquence. Outre la fonction de traitement en direct, OPTIMOD-PCn1600 permet également le traitement par lots, ce qui en fait un excellent choix pour les services audio à la demande tels que les podcasts. Orban ajoute que l'OPTIMOD-PCn1600 fournit un son cohérent et bien produit grâce à la correction de l'asymétrie de phase, à l'amélioration stéréo, au contrôle automatique intelligent du gain, à l'égalisation, au contrôle du gain multibande, au contrôle du niveau de crête et au contrôle automatique intelligent de l'intensité sonore. Le contrôle subjectif de l'intensité sonore incorpore les concepts contemporains de "l'intensité sonore cible", y compris ceux spécifiés dans l’EBU R128 et l’ATSC A/85, l'algorithme de mesure de l'intensité sonore ITU-R BS.1770 le plus récent et l'appareil de mesure de l'intensité sonore et le contrôleur de l'intensité sonore Orban-CBS Labs de troisième génération. L'OPTIMOD-PCn1600 fonctionne comme un service Windows.Service sur son ordinateur hôte, il démarre donc automatiquement avec Windows et fonctionne en arrière-plan. L'installation conviviale se fait à l'aide du logiciel PC Windows inclus.Distribué en France par EurocomInfos : www.orban.com Inscrivez-vous gratuitement ou entrez votre login et mot de passe Vous pouvez lire les https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html avant de continuer. Déjà inscrit ? Tech focus par RedTech Magazine Rédigé le Mercredi 4 Octobre 2023