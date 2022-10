Targetspot renforce son implantation en Espagne

Grupo Godó est propriétaire de plusieurs médias dont les journaux La Vanguardia et Mundo Deportivo, ainsi que de Rac1, quatrième radio commerciale en Espagne. Rac1 est une véritable référence auprès des millénials en Catalogne, où la station réalise 39.3% de part de marché.

Très présent sur le web, Rac1 affiche chaque mois le plus haut taux d’écoute en ligne du pays (20% des auditeurs) et cumule 7 millions de téléchargements. La radio diffuse une large palette d’émissions et de podcasts d’information et de divertissement dont "Versió RAC1". Téléchargée chaque mois 1.6 million de fois, cette émission traitant avec humour de sujets d’actualité est particulièrement populaire auprès des jeunes actifs diplômés, cible de prédilection des annonceurs.