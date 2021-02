Targetspot et CI Media rapprochent les radios digitales des annonceurs locaux

"La signature de ce premier partenariat sur le plan local est pour nous symbolique. Elle nous conforte dans notre stratégie de permettre aux éditeurs de mieux monétiser leurs contenus et aux annonceurs locaux de prendre le train de l'audio digital, en bénéficiant de techniques de ciblages et de reporting inédites", explique Eric van der Haegen, Strategic Partner Development Director Targetspot.

Pour Alexandre Saboundjian, CEO et Fondateur de AudioValley, l'audio digital est l'avenir des annonceurs locaux, trop longtemps absents de l'univers digital : "Nous levons toutes les barrières d'accès, qu'elles soient économiques, technologiques ou même psychologiques. Les annonceurs locaux ont en effet tout à gagner de techniques de ciblage contextuels et démographiques, face auxquelles la radio analogique est aujourd'hui bien incapable de rivaliser".