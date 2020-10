TSF Jazz a débuté sa 21e saison

Melody Gardot reprend le chemin du "Château Gardot" tous les lundis à 19h. Cette saison, l'interprète et musicienne continuera de proposer, au gré de ses envies, ses coups de coeur et ses inspirations musicales. Tout comme se poursuivent les aventures radiophoniques de "China Moses" et son "Made In China" tous les jeudis, Jamie Cullum et le "Jamie Cullum Show" le vendredi et Jean-Jacques Milteau et Johan Dalgaard pour "Bon temps Rouler", chaque mardi...