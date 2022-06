TDF renouvelle son engagement au sein de BCom

Depuis sa création en 2012, b<>com a investi dans plus de 70 projets de recherche, nationaux et internationaux, a déposé près de 400 brevets et développé 25 produits et services. Ses domaines d’expertise vont de l’intelligence artificielle à la cybersécurité en passant par la 5G et l’internet des objets. Les travaux de recherche et de développement ont notamment permis l’émergence d’innovations de nouveaux produits tels que les cœurs de réseaux 5G, une plateforme IOT, un convertisseur d’images 4K. Ces innovations touchent des secteurs d’activités telles que les infrastructures numériques, la santé, la défense, etc.