TDF affiche un chiffre d’affaires en hausse

En matière de performance énergétique, TDF innove dans ses activités. En 2022, plus de 100 ombrières photovoltaïques ont été déployées sur les sites de télécommunication, et prévoit d’étendre le déploiement sur tous les sites éligibles, soit plus de 2 000 sites. En matière de travaux de déploiement du réseau de fibre optique, un nouveau procédé dit "green pose", plus écologique, a été lancé en Val de Loire, pour la réalisation des tranchées destinées à la pose de fourreaux.

S’inscrivant dans la démarche globale menée par le Groupe en matière de responsabilité sociétale et de réduction de son empreinte carbone, TDF a signé, en décembre 2022, un Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) avec le groupe Neoen, l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable. TDF achètera à compter de 2026, et pour une durée de 15 ans, l’électricité et les garanties d’origine qui seront produites par les centrales solaires de Salernes (Var) et de Boussès (Lot-et-Garonne). Ce CPPA permettra ainsi, à terme, d’alimenter en énergie verte 10 % de la consommation électrique des sites de télécommunication et de diffusion audiovisuelle de TDF.