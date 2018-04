Sun, radio locale nantaise, recherche des bénévoles

Animation, journalisme, montage vidéo, sound et web design, prise de son... nombreuses sont les opportunités de participer aux projets de la radio en tant que bénévole. Présente sur le 93 FM en Loire-Atlantique et le 87.7 FM dans les Mauges, la radio lance son appel à bénévoles pour la saison 2018/2019 pour les studios de Nantes et de Cholet.