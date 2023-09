Suisse : seuls 8% des auditeurs écoutent uniquement la FM

Alors que l'utilisation du DAB+ reste stable (41%), celle d'internet augmente, au détriment de la FM. Le DAB+ est moins répandu en Suisse italienne (34%) qu'en Suisse alémanique (42%) et en Suisse romande (39%), où l'utilisation du DAB+ et d'internet est pratiquement équivalente. En revanche, la diffusion analogique est encore relativement élevée en Suisse italienne : dans cette région, une minute sur 4 (25%) est écoutée sur FM, contre 18% en Suisse alémanique et 20% en Suisse romande.

L'utilisation de la FM est la plus basse chez les 15-34 ans (13%), alors que cette proportion est de 18% chez les 35-54 ans et de 22% chez les plus de 55 ans. Tandis que les utilisateurs plus âgés (plus de 55 ans) privilégient le DAB+ (49%), chez les moins de 55 ans, la moitié de l'utilisation totale se fait via internet.