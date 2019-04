Suisse : on s'approche de la fin de la FM

Le 29 août prochain, on devrait connaître la date, encore tenue secrète, du basculement de la FM vers le DAB+. Alors, cela ne changera pas grand chose pour les radios ni même pour les auditeurs, puisque les programmes radiophoniques suisses sont depuis longtemps proposés en simulcasting : "91% des véhicules neufs sont équipés en DAB+" explique Philippe Zahno , Président des Radios Régionales Romandes et par ailleurs Président du Groupe de pilotage de la migration numérique DAB+ en Suisse. Donc, le changement qui s'approche s'effectuera donc dans une relative continuité. Aujourd'hui, l'audience de la radio suisse se partage entre le digital (environ 31%), le DAB+ (33%) et la FM (36%). L'audience de cette dernière devrait, dès l'automne prochain, continuer sa baisse et passer sous la barre des 30%.