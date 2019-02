La Suisse annoncera la date du Switch-Off en août

Philippe Zahno demeure optimiste : "Le modèle économique de la radio fonctionne. Si on le compare à celui de la presse, en grande difficulté, et à la télévision régionale qui est sous perfusion publique avec entre 50 et 70% de subventions, la radio fonctionne bien. Jusqu’en 2017, elle a atteint régulièrement et chaque année de nouveaux records en termes de revenus. 2018 a été un peu plus difficile. On verra ce qui se passe en 2019. Mais la radio se porte bien. Et moi, je crois fermement à l’avenir de la radio, un avenir radieux. Tout simplement parce que la voix, la commande vocale, l’Intelligence Artificielle font faire leur apparition dans tous les domaines ; Et la radio, dans ce secteur-là, à un potentiel énorme".