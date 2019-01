Le public au coeur du nouvel Atelier Radiophonique Romand

Les auditrices et les auditeurs doivent être au centre des préoccupations et des objectifs des gens de radio. Il s’agit d’être à l’écoute de l’auditoire. C’est la raison pour laquelle le prochain Atelier Radiophonique Romand prévoit deux périodes de dialogue avec la salle au lieu d’une seule généralement.

L’Académie du journalisme et des médias, la RTS et les Radios Régionales Romandes sont aux manettes de cette manifestation qui se déroulera le 15 février. L’atelier débutera à 9h avec des exposés courts et suffisamment de temps pour la discussion.