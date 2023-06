Suisse : nette augmentation de l'info régionale sur les radios locales

Les analyses des programmes des radios locales et des télévisions régionales suisses chargées d'un mandat de prestations montrent dans l'ensemble une nette amélioration pour l'année 2022 par rapport à la dernière enquête, en 2020. Le nombre de diffuseurs qui n'ont pas atteint l’exigence minimale a nettement diminué, passant de 12 en 2020 à 5 en 2022. Sur les 25 radios locales titulaires d'une concession au moment de l'enquête, 21 diffusent quotidiennement au moins 30 minutes d'information régionale pertinente aux heures de grande audience. Elles remplissent ainsi les exigences imposées par leur concession. Quatre d'entre elles consacrent même plus d'une heure aux informations régionales. En revanche, quatre radios concessionnaires sans quote-part de la redevance ne remplissent pas l’exigence (Radio Basilisk, Radio 1, GRRIF et LFM).