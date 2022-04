Suisse : le marché publicitaire toujours en hausse

Les secteurs "Manifestations" (+ 239.8%), "Loisirs, gastronomie et tourisme" (+ 221.2%) et "Transports" (+ 180.7%) ont augmenté considérablement leur pression publicitaire en mars et contribuent à cette évolution positive. Un coup d’œil aux groupes de médias laisse également entrevoir un tableau optimiste. Le premier trimestre 2022 relance le marché publicitaire suisse. Il se termine avec 1 638.6 millions de francs bruts et une hausse de 66.0%". 20 des 21 secteurs ont augmenté leur pression publicitaire par rapport à l’année précédente. 18 d’entre eux ont même enregistré une hausse à deux ou trois chiffres.

"Seuls deux secteurs sont en recul en mars 2022, enregistrant une pression publicitaire plus faible qu’en 2021. Tandis que le secteur "Véhicules" a uniquement vu baisser sa pression publicitaire de 6.6%, le secteur "Nettoyage" souffre largement plus (- 29.5%)".