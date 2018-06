Suisse : la RTS fait le choix du transmédia (TV, radio et web)

RTS Info réunit les forces et les compétences politiques de chaque rédaction pour produire un grand rendez-vous d’information, diffusé sans interruption de 12h05 à 15h sur RTS Un, La Première, RTS Info en continu, RTSinfo.ch et les réseaux sociaux de RTS Info.

La nouvelle mouture de l’émission "Journée votations" propose un dispositif ambitieux, articulé autour de trois studios : celui de l’Actu TV à Genève, centre d’aiguillage de l’émission, piloté par le journaliste David Berger ; le studio de l’Actu radio à Lausanne, au cœur de la rédaction, où officieront en direct deux analystes, Thibaut Schaller et Linda Bourget ; enfin un studio "mobile" animé par Romaine Morard, dans l'un des lieux-clés des votations.