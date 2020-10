Suisse : "Cœur à Cœur" un concept itinérant avec la RTS

L’opération "Cœur à Cœur" sera diffusée en direct 24h/24 sur La Première, en streaming vidéo sur PlayRTS ainsi que sur l’application Cœur RTS. Option Musique relaiera également l’opération tous les matins de 6h à 8h et chaque soir de 18h à 19h. Il y aura aussi une émission quotidienne du dimanche au vendredi de 18h20 à 18h45 sur RTS 1, et différents relais sur RTS 1 et RTS 2.

En 2019, près de 200 actions ont permis de récolter des fonds via la Chaîne du Bonheur. Des particuliers, des classes, des associations et des entreprises se sont mobilisées à travers toute la Suisse romande. Ces engagements-là ont permis de rassembler 155 000 francs, sur les plus de trois millions de francs récoltés l'an passé...