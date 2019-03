Suisse : 50.9% de l’audience captée par les radios de la RTS

Le site RTS.ch et ses applications mobiles observent une croissance de leur audience particulièrement forte en 2018. Ils ont accueilli en moyenne 462 000 visites quotidiennes (+17%) et vu leur nombre d’utilisateurs uniques hebdomadaires atteindre 512'000 personnes (+34%). "L’offre digitale des Sports a été particulièrement riche durant la Coupe du monde, ce qui nous a permis d’atteindre des records avec certains jours jusqu’à 900'000 visites, soit deux fois plus que durant le reste de l’année" a souligné Pascal Crittin. Quant aux présences de la RTS sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Instagram et Twitter, elles ont généré une moyenne de 232 400 interactions par semaine (+20%), soit 23 interactions par minute en 2018.

"Facebook reste le réseau social sur lequel nous observons actuellement le plus de trafic sur nos comptes, mais nous voyons aussi qu’il est de moins en moins utilisé par les jeunes de moins de 25 ans, au profit d’autres plateformes comme YouTube et Instagram" a observé Pascal Crittin. "Nous réorientons donc notre offre sur ces dernières depuis plusieurs mois pour y fidéliser ce jeune public, dont on sait à quel point la consommation de médias est fragmentée".