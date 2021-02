SudFormadia célèbre la radio ce 13 février

Lors des différentes crises, dont celle de la Covid-19, ce média historique permet de donner la parole aux auditeurs, met en lumière des actions, divertis et informe. Toute la journée sur Facebook, dans une ambiance décalée et décontractée, plusieurs animations et jeux interactifs seront également proposés.Cette année, la 10e édition de la Journée mondiale de la radio aura lieu ce 13 février, et sera placée sous le signe de l’évolution, l’innovation et la connexion. Rappelons que SudFormadia est un établissement de formation de la radio et de multimédia qui a pour but de former de jeunes étudiants à devenir des futurs animateurs radio. L’objectif pour ces étudiants est de construire gérer communiquer et animer un évènement dans le milieu de la radio.