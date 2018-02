Sud Radio reçoit les Jeunes Talents de la Radio

Ce lundi, Sud Radio ouvre son antenne aux gagnants du trophée des Jeunes Talents de la Radio, de la TV et du Net 2018 célébrés lors du dernier Salon de la Radio. Le trophée des Jeunes Talents, créé et animé par Rémi Castillo, présidé par Jean Luc Reichmann, a décerné, une nouvelle fois, des prix à des talents en devenir et de très bon niveau.