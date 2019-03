Succès de la diffusion de RFI en brésilien

Ces reprises s’ajoutent à celles des 158 radios partenaires de RFI dans le pays qui diffusent quotidiennement ses programmes en brésilien. Sur le numérique, l’année 2018 a par ailleurs permis de mesurer les résultats de la politique de syndication lancée au Brésil avec des sites d’information très suivis (G1, FOLHA, CARTA CAPITAL, UOL et OPERA MUNDI). Avec plus d’un million de visites en moyenne par mois en 2018, RFI en brésilien a ainsi multiplié par 5 sa fréquentation en un an. Cette visibilité générée par la syndication bénéficie également aux environnements propres de RFI en brésilien, le site br.rfi.fr voyant sa fréquentation doublée sur un an.



Les programmes en brésilien apportent à leur public un regard français sur l’actualité brésilienne et un traitement de l’actualité internationale et française. La rédaction dispose de relais puissants avec de grands médias numériques locaux dans le cadre d’accords de syndication de contenus développés ces dernières années. Le site de RFI (br.rfi.fr) en brésilien connaît plus d’un million de visite en moyenne par mois en 2018 (environnements propres + syndication).