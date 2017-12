Streaming musical : 6 visiteurs sur 10 utilisent exclusivement leur mobile

Le nombre d’internautes ayant visité Deezer, Spotify, Google Play Musique, SoundCloud, Napster, Qobuz, MusicMe ou Beatport est passé de 12.7 millions en septembre 2016 à 15.2 millions en septembre 2017, soit presque un tiers des internautes français de 15 ans et plus. Le nombre de "streameurs" quotidiens a augmenté de 34 % en un an : en septembre 2017, chaque jour, 3.3 millions d’internautes en moyenne se sont connectés à un site ou une app de streaming musical, contre 2.5 millions en septembre 2016. Le streaming musical séduit particulièrement les 15-34 ans : ils représentent à eux seuls 41% des visiteurs de sites et apps de streaming musical, alors qu’ils ne constituent que 28% des internautes. Les CSP+ sont également surreprésentés : ils représentent 36 % des streameurs alors qu’ils ne constituent que 29 % des internautes.



Selon Médiamétrie, 59 % utilisent même exclusivement leur mobile. Parmi ces exclusifs, près de la moitié (49%) sont des jeunes de 15-34 ans. Et 44% des internautes utilisant l’ordinateur pour visiter les sites de streaming musical sont des CSP+. Presque 1 mobinaute sur 3 (31%) s’est rendu sur un site ou une application de streaming musical en septembre 2017. Les 15-34 ans sont ceux qui y consacrent le plus de temps : ils représentent 63 % du temps mobile de streaming musical.