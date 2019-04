StayTuned annonce le lancement de "StayTuned for Publishers"

C’est pourquoi StayTuned lance une solution technologique qui permet aux groupes média de prendre le contrôle de leurs contenus audio. StayTuned for Publishers rend possible la recommandation de podcasts et l’écoute en streaming directement au sein de leurs environnements web et in-app. Les publishers ne sont donc plus dépendants des plateformes externes, ils peuvent désormais capitaliser sur leurs audiences existantes.