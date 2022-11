Spotify : un niveau record de 456 millions d'utilisateurs

Le revenu total a enregistré une forte croissance de 21% en glissement annuel pour atteindre un peu plus de 3.0 milliards d'euros, soit un peu plus que les prévisions. Le revenu Premium a augmenté de 22% par rapport à l'année précédente pour atteindre 2.7 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires publicitaire a augmenté de 19% par rapport à l'année précédente pour atteindre 385 millions d'euros, soit 13% du chiffre d'affaires total, reflétant une croissance à deux chiffres dans toutes les régions, à l'exception de l'Europe où Spotify a ressenti l'impact des conditions économiques difficiles.

La marge brute a fini en-dessous des attentes à 24.7%, affectée par un ajustement de régularisation, par une certaine faiblesse publicitaire et par des fluctuations de devises.