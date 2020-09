Spotify lance le Hub Radar

"Spotify for Artists" donne également accès à tous les outils et formats créatifs disponibles sur la plateforme, comme Canvas (boucles animées illustrant un titre) ou encore la création de podcasts, et le partage de ces contenus sur les réseaux sociaux des artistes pour accroître leur connexion avec leur audience.

Sur le programme Radar, 115 artistes ont généré collectivement plus de 2 milliards de streams, plus de 100 millions d'heures d'écoute, plus de 112 millions d'auditeurs dans 102 pays et plus de 8 millions de followers (soit une augmentation d’ensemble de 64% de leurs fanbases) Depuis le lancement du programme en mars dernier, plus de 22 programmes affiliés ont vu le jour dans le monde entier, au total et ce sont donc 115 artistes émergents qui participent au programme.