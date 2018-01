Speed Consulting by Rémy Jounin



Donc le monde entier continue à changer autour de nous, mais notre média devrait garder des règles immuables ? Prenons l'exemple de la tarte à la crème de l'interactivité, mise à toutes les sauces depuis l'invention de l'insert téléphonique. On dirait que l'irruption des réseaux sociaux dans nos vies n'a en rien, ou presque, interféré sur notre pratique. On a parfois l'impression de remonter plus loin qu'à l'époque du 720 22 11 ! Au moins, alors, on prenait des auditeurs au téléphone ! Maintenant, c'est "je vous lis le témoignage de Dagobert sur Facebook", ou, pire !, "la réaction des twittos ne s'est pas fait attendre, comme Aldebert, par exemple, qui twitte…" (même si ceci est plus fréquent en télé, je vous l'accorde).



Quant à Facebook, on va l'utiliser bien souvent pour publier les photos de l'invité avec l'animateur (si tout va bien) ou le directeur en costard cravate, ce qui doit peser très fort dans l'attrait des auditeurs pour nos émissions, tu penses ! Pendant ce temps-là, on oublie : un, d'inventer, deux, qu'on fait du son !

