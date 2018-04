Sous les pavés... RTL

À partir du 30 avril, dans RTL Matin avec Yves Calvi et dans RTL Matin Week-end avec Philippe Robuchon les 5 et 6 mai, Serge July expliquera à 7h20 les racines de la révolte étudiante. À partir des archives sonores de la radio, le journaliste, co-fondateur de Libération et ancien membre du comité du 22 mars, racontera comment, sur fond de guerre du Vietnam et de crise du communisme, l’émergence d’une classe moyenne et l’irruption d‘une culture "pop" ont fait trembler la République du Général de Gaulle.

Dans la nuit du 3 au 4 mai, de 23h à minuit, Georges Lang fera revivre dans Les Nocturnes, la Nuit des barricades à travers les hits de l’année 1968. Enfin, de 1h à 4h30, les auditeurs pourront revivre Mai 68 à travers les archives sonores de RTL et les témoignages de la Nuit des barricades.