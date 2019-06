Soundtrap s’ouvre à la création de podcasts

L'année dernière, 7 millions de personnes aux États-Unis ont produit des podcasts et encore plus de personnes les ont écoutés. Ce format, qui gagne aussi l’hexagone, attire de plus en plus de jeunes créateurs, pour qui l’aspect technique est parfois un frein. Enregistrement, édition, transcription ou ajout d'effets sonores nécessitent souvent la maîtrise de logiciels complexes et de matériel onéreux, inaccessibles pour des débutants. Ainsi, la plateforme Soundtrap for Storytellers lève tous les obstacles à la création et met à portée des bourses les plus modestes (comptez moins de 20 euros par mois) les conditions d’un véritable studio d’enregistrement et de montage. Finis le bricolage et l’enregistrement sur téléphone. Les podcasteurs n’auront plus l’excuse de la technique, la qualité des formats diffusés sera bien celle de leur contenu.