Solidarité et proximité sur les radios de SIPA Ouest France

Running et confinement : quelles sont les règles ? Déménager en novembre : ce sera possible ? Radio Cristal répond aux questions des auditeurs et offre des jeux de société pour rendre le reconfinement moins pénible. Par ailleurs, Hit West et Océane FM poursuivent leurs rendez-vous avec l’emploi en donnant la parole aux entreprises de l’Ouest qui recrutent. Le bien-être à la maison est aussi au centre des préoccupations : Clazz Radio propose une programmation adaptée aux temps de télétravail ou de repos.

Des adaptations rendues possibles grâce aux "42 collaborateurs qui permettent de maintenir nos émissions en direct et le lien avec nos l’ensemble de nos auditeurs".