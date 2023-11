Skyrock, première radio musicale en Île-de-France

"Le Morning de Difool" est le 2e morning musical de France et le premier morning de France des 13-24 ans entre 6h et 9h15, avec 1 487 000 auditeurs chaque matin, soit une hausse de 2.1% sur un an. Le créneau "Rap & RnB Non-Stop", de 9h15 à 12h avec Fred, réunit chaque jour 858 000 auditeurs, soit une hausse de 8.5% en un an, et se positionne comme la première émission de France des 13-24 ans. "Les Dédicaces", de 12h à 16h avec Mehdi, fédèrent 1 076 000 auditeurs, en progression de 14.6% sur un an, et ce qui en fait la première émission de France des 13-34 ans sur la tranche.

"Le 16-20" avec Mrik séduit 1 326 000 auditeurs, soit une progression de 13.6% sur un an, et se place comme la première émission de France des 13-24 ans sur la tranche. L'émission "Planète Rap" de Fred de 20h à 21h, avec 205 000 auditeurs chaque soir, soit une progression de 3.0% sur un an, est la première émission musicale de France des 13-49 ans sur la tranche.

Enfin, "La Radio Libre de Difool", première émission musicale de France de 21h à minuit, est écoutée chaque soir par 254 000 auditeurs, soit une hausse de 12.9% en un an.