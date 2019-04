Skyrock, première radio musicale de la France urbaine

Malgré la baisse sur un an des radios musicales, Skyrock, 1ère radio urbaine mondiale, consolide sa position de 1ère radio des moins de 50 ans urbains, de 1ère radio musicale de la France urbaine et de 2ème radio des moins de 50 ans, avec 3 192 000 auditeurs chaque jour.

Ces performances confirment Skyrock en tant que 2ème radio musicale de France ex-aequo et au même niveau d’audience qu’Europe 1.

Grâce à Planète Rap de Fred Musa et à la Radio Libre de Difool et son équipe, Skyrock est la 1ère radio musicale de France entre 20H et 24H.

Sur le week-end, Skyrock enregistre la meilleure progression des musicales sur une vague avec +339 000 auditeurs, ce qui la place devant Europe 1 et RMC et en fait la 2ème radio musicale le week-end.

Enfin, Skyrock s’impose à nouveau comme la 1ère radio musicale d’Île de France.