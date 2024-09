Skyrock PLM reçoit l'Amiral Nicolas Vaujour

Au cours de cet entretien l’Amiral Vaujour revient sur ses 35 années de carrière dans la Marine nationale, un parcours riche marqué par des commandements de navires prestigieux, dont la frégate antiaérienne Chevalier Paul et la participation à des opérations critiques telles que la mission Sagittaire au Soudan. Il partage également ses réflexions sur les responsabilités de chef d'État-major, un rôle qu'il occupe depuis septembre 2023.

Cet entretien est diffusé à un moment symbolique, alors que la Marine nationale célèbre la bataille de la Chesapeake, une victoire historique qui a ouvert la voie à l'indépendance des États-Unis. L'amiral Vaujour rappelle que cet héritage oblige les marins à continuer à innover et à faire preuve d'audace, des qualités nécessaires pour surmonter les défis actuels et futurs...