"Le futur, c’est nous" : Pierre Bellanger au Paris Radio Show

Ce mardi 29 janvier, à 15h00, Pierre Bellanger animera une session intitulée "Le futur, c’est nous". L’occasion pour le fondateur de Skyrock de rappeler que la radio a toujours su évoluer et se réinventer face aux changements sociétaux et technologiques. Aujourd’hui encore, une nouvelle ère s’ouvre, porteuse de formidables possibilités créatives. Dans un monde numérique en constante transformation, il invitera les professionnels du secteur à embrasser les défis et à bâtir ensemble l’avenir de la radio. Une intervention à ne pas manquer pour tous les acteurs et passionnés du média.L’accès au Paris Radio Show est gratuit sous réserve de conditions, avec inscription préalable et téléchargement du badge d’entrée sur ConnecOnAir.com . Professionnels de l’audio, passionnés et curieux sont attendus pour célébrer cette 20ᵉ édition exceptionnelle.