Skyrock se distingue sur les jeunes et les actifs

"Le Morning de Difool" rassemble chaque matin 1 339 000 auditeurs et se classe premier morning musical sur les 13-24 ans. Entre 9h15 et 12h, l’émission animée par Fred atteint 882 000 auditeurs, en hausse de 152 000 sur une vague et de 78 000 sur un an. L’émission "Les Dédicaces", animée par Mehdi, rassemble 1 066 000 auditeurs avec une progression de 207 000 sur une vague. L’après-midi, le 16-20 animé par Mrik réunit 1 356 000 auditeurs et progresse de 220 000 sur une vague.

En soirée, "Planète Rap" de Fred rassemble 158 000 auditeurs entre 20h et 21h. "La Radio Libre", animée par Difool entre 21h et minuit, atteint 192 000 auditeurs. Le week-end, Skyrock totalise 2 833 000 auditeurs le samedi, avec une hausse de 114 000 sur une vague et de 292 000 sur un an. Le dimanche, la station réunit 2 232 000 auditeurs, et se place en tête sur la cible des 13-49 ans.