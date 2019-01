Skyrock : deuxième radio musicale de France

"Dans une actualité marquée par le mouvement des Gilets Jaunes défavorable aux musicales (NRJ : -524 000 auditeurs, Nostalgie : -331 000 auditeurs, RFM : -305 000 auditeurs, Virgin Radio : -199 000 auditeurs, Fun Radio : -194 000 auditeurs), Skyrock consolide sa position de 2e radio musicale de France, de 1ère radio des moins de 50 ans urbains et de 1ère radio des 20-24 ans, avec 3 398 000 auditeurs chaque jour" explique ce matin la station. Grâce à "La Radio Libre" de Difool, Skyrock est la première radio musicale de France entre 21h à minuit. De plus, cette vague voit le succès de "Planète Rap", animée par Fred Musa, se confirmer. L’émission progresse de 7% sur an avec 232 000 auditeurs chaque soir entre 20h et 21h.