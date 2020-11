Skyrock PLM : un entretien avec le Chef d’État-Major des armées

Le groupe Skyrock, en partenariat avec le ministère des Armées, a lancé le 14 juillet 2019 Skyrock Pour les Militaires (Skyrock PLM), une nouvelle station à destination des militaires et écoutable par tous. Elle se positionne comme est une radio numérique disponible sur l’appli mobile Skyrock où elle rejoint les 10 autres mobiradios de l’application. Avec plus de 10 millions de sessions d’écoutes depuis le début de l’année 2020, elle a développé, au sein de l’écosystème Skyrock, une radio digitale unique.

Skyrock PLM confirme sa position de quatrième radio numérique au sein de l’application mobile et se classe 71e radio sur les 500 premières radios digitales les plus écoutées selon le classement ACPM/OJD des radios digitales...